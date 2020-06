Forti temporali in Veneto – Stato di attenzione

In conseguenza alla possibilità di forti temporali che potrebbero interessare diverse zone del Veneto, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, decretando fino a stanotte lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni).

Le previsioni indicano una fase di instabilità con probabili rovesci e temporali da sparsi su zone montane, pedemontane e pianura nord-orientale a locali altrove. Non si escludono locali fenomeni intensi in particolare tra zone montane centro-orientali e pianura centro-orientale.

Evoluzione generale

Fino a venerdì il tempo sulla regione sarà ancora influenzato da un sistema depressionario che dalla Francia si sposterà sul nord Italia determinando condizioni di instabilità. In seguito, un graduale aumento della pressione associato all’avanzata sul Mediterraneo occidentale dell’Anticiclone delle Azzorre favorirà giornate via via più stabili e soleggiate salvo tratti di variabilità dovuti alla convezione diurna, specie in prossimità dei rilievi. Temperature in progressivo aumento fino a valori tipici del periodo.

Il tempo oggi

venerdì 19

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Crescente instabilità con cielo in montagna generalmente nuvoloso, in pianura nuvolosità irregolare alternata a schiarite, più ampie sulla costa. Probabilità di precipitazioni nel complesso medio-alta (50-75%) sulle zone montane e pedemontane e settentrionali della pianura, medio-bassa (25-50%) altrove per fenomeni da locali a sparsi, anche a carattere di rovescio o temporale. Non si escludono temporali localmente intensi, in particolare tra zone montane e pianura centro-orientale. Temperature massime in contenuta diminuzione. Venti in quota deboli moderati da nord-ovest; altrove in genere deboli/moderati dai quadranti occidentali con raffiche in occasione di temporali.

Tempo previsto

sabato 20. In prevalenza soleggiato in pianura, sulle zone montane da sereno o poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio per sviluppo di moderati cumuli.

Precipitazioni. In pianura e lungo la costa assenti, sulle zone montane e pedemontane probabilità in aumento nelle ore centrali fino a medio-bassa (25-50%) per fenomeni sparsi con rovesci e locali temporali.

Temperature. Minime stazionarie o in lieve calo, massime in aumento.

Venti. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota in genere moderati dai quadranti settentrionali.

Mare. Poco mosso o quasi calmo.

domenica 21. Iniziale presenza di nubi medio-alte sulle zone montane in successivo dissolvimento lasceranno spazio a condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato salvo sviluppo di modesti cumuli durante le ore centrali sulle zone montane.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime stazionarie o in locale aumento, massime in ulteriore aumento.

Venti. In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota moderati da nord fino al primo pomeriggio, in seguito in contenuto rinforzo fino a tesi sulle vette dolomitiche in serata.

Mare. Calmo.

Tendenza

lunedì 22. Tempo generalmente stabile e soleggiato salvo modesti annuvolamenti sui rilievi durante le ore centrali; temperature in ulteriore contenuto aumento e di stampo estivo. Ventilazione in quota a tratti tesa/forte dai quadranti settentrionali al mattino, in attenuazione nel pomeriggio; in pianura venti deboli, di direzione variabile.

martedì 23. Permangono condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato salvo consueta modesta attività cumuliforme sui rilievi durante le ore centrali. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature minime in ulteriore aumento, massime stazionarie. In pianura venti moderati da sud est