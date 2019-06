Forte scossa di terremoto in Friuli nel pomeriggio di venerdì 14 giugno 2019. Alle ore 15.57 la terra ha tremato per 50 secondi a Tolmezzo. L’entità dell’evento sismico è di intensità 4. L’epicentro a 10.7 km di profondità esattamente a Verzegnis (Udine). La scossa è stata avvertita in una vasta zona e anche nella città di Udine. Per ora non sono stati segnalati danni.