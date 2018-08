Forte perdita di gasolio in centro a Padova (FOTO)

La notte scorsa intorno a mezzanotte , dopo alcune segnalazioni, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Altinate a Padova un forte odore di idrocarburi. Dopo diverse verifiche in un sotterraneo a servizio di diverse abitazioni è stata individuata una vecchia cisterna in cemento in disuso di circa 10.000 litri, contenente ancora idrocarburo, del quale era in corso una perdita. I vigili del fuoco arrivati anche con i colleghi del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Mestre hanno aspirato circa un migliaio di litri di gasolio, che è stato messo in idonei contenitori per essere smaltito. Le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza del luogo e una prima bonifica della cisterna sono terminate all’alba.