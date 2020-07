Forte odore di gas in una palazzina: intervengono i pompieri

Alle 13:15 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in un condominio di Viale Verona a Vicenza per un forte odore di gas presente all’interno di una palazzina. La squadra accorsa dalla vicina sede ha fatto evacuare le persone presenti all’interno degli appartamenti, procedendo con gli strumenti alla ricerca della fuga di gas. La perdita è stata individuata dai pompieri al secondo piano, in un appartamento dove in casa non era presente nessuno. I vigili del fuoco hanno provveduto a bloccare la perdita e ad aerare i locali. I tecnici della rete gas, intanto intervenuti, hanno chiuso la fornitura generale del metano, riattivando le utenze dopo il ripristino della sicurezza dell’intero condominio da parte dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.