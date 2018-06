FORMAZIONE – Interviste (fallimentari) su etica dell’impresa e procedure di regolazione della crisi

Per restare aggiornato in modo completo con Tviweb vai nella pagina Facebook di Tviweb, clicca sul pulsante segui e imposta 'mostra per primi'. Potrai così ricevere le notizie di cronaca, politica, sport, spettacolo o vedere i nostri video quando sono pubblicati. Buona lettura - Staff Tviweb PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Villa Valmarana ai Nani ospita, giovedì 14 giugno, una giornata di formazione dedicata a all’etica dell’impresa e alle procedure di regolazione della crisi. Si tratta di un evento, organizzato da Centro Studi Gesci e Centro Studi Ergon, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Vicenza.

I lavori prenderanno il via alle 9, con gli indirizzi di saluti di Giuseppe Limitone, giudice del Tribunale di Vicenza, Anna Pase, Pres. Ordine degli Avvocati di Vicenza e Margherita Monti, Pres. Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza. Dopo l’introduzione di Federico Casa professore dell’Università di Padova, avvocato e presidente Centro Studi GE.S.C.I, il programma prevede una serie di interviste di approfondimento.

Nello specifico, alle 9,30 intervista di Giovanni Ferasin, avvocato in Vicenza, su”Fallimento delle società pubbliche: (ogni genere di) responsabilità degli amministratori” ad Alberto Mingarelli, Vice-Procuratore Generale presso la Corte dei Conti; Francesca Mazzonetto, avvocato in Padova; Cristiano Eberle, dottore commercialista in Vicenza e Presidente di S.T.V. S.p.A.; Roberto Camporesi, dottore commercialista in Rimini.

Dopo il Coffee break, si riprenderà con l’ intervista di Maurizio Borra, avvocato in Vicenza, su “Violazione della Costituzione e del diritto, in nome dell’etica dell’impresa” a Mario Bertolissi, avvocato e professore dell’Università di Padova, già Vicepresidente del Comitato di Sorveglianza di Banca Intesa; Maurizio Castro, responsabile scientifico del master del CUOA in Crisis & Change Management, già senatore della Repubblica.

Alle 12,45 intervista di Silvia Rosina, avvocato in Vicenza, su “Finanziamenti delle banche alle imprese in crisi: riciclaggio e auto-riciclaggio”,

intervistati: Fabrizio Spagna, Presidente di Veneto Sviluppo; Anna Scarpa, Responsabile dell’Ufficio Legale della Federazione delle BCC

Dopo la pausa pranzo, i lavori riprenderanno alle 15,15 con l’intervista di Federico Casa, avvocato e professore dell’Università di Padova, su

“(Tutto e a briglia sciolta) sul concordato preventivo”. Intervistati: Petra Uliana, Giudice delegato del Tribunale di Treviso; Stefano Ambrosini, avvocato e professore dell’Università del Piemonte Orientale e nell’Università Luiss Guido Carli; Presidente di Finpiemonte S.p.A.

Ore 16,30 intervista di Riccardo Bonivento, dottore commercialista in Padova, su “I “vantaggi” fiscali del concordato preventivo e

degli accordi di ristrutturazione”. Intervistati Andrea Giovanardi, avvocato e professore dell’Università di Trento; Fabio Sebastiano, avvocato in Vicenza.

Ore 17,30 intervista di Giovanni Caruso, avvocato e professore dell’Università di Padova, su “I reati fallimentari: la polizia incrimina, la legge assolve?”. Intervistati: Niccolò Gianesini, Giudice del Tribunale di Udine; • Enrico Ambrosetti, avvocato e professore dell’Università di Padova;

Alberto Berardi, avvocato e professore dell’Università di Padova.

Le conclusioni, affidate al prof. Stefano Ambrosini, sono in programma alle 19.