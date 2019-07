Formazione in malga per le Donne Impresa Coldiretti Vicenza

VLezione in Malga Verde per le imprenditrici agricole vicentine di Coldiretti che oggi a Lusiana sull’Altopiano di Asiago hanno sostenuto il colloquio finale superando la prova che le consacra esperte in comunicazione del territorio.

Il percorso formativo, organizzato da Impresa Verde Vicenza, ha coinvolto per circa quattro mesi tutte le componenti del coordinamento provinciale Donne Impresa che si sono misurate sui temi dello sviluppo rurale, della sostenibilità, delle varie forme di turismo, sulle conoscenze enogastronomiche e la capacità di raccontare il paesaggio attraverso la bellezza, il cibo buono, l’accoglienza in fattoria ed il coinvolgimento dei consumatori.

“Non ci sentiamo dei fenomeni – commenta Michela Menti, presidente di Donne Impresa Vicenza – ma abbiamo preso coscienza delle nostre abilità che, in sinergia con l’entusiasmo di ognuna, sono determinanti per una progettualità strategica. In un contesto dove ancora si vedono i segni dei cambiamenti climatici, degli equilibri naturali interrotti, la forza di volontà delle agricoltrici si è fatta sentire doppiamente”. L’azienda che ha ospitato le agricoltrici è condotta da Milady Cortese, giovane allevatrice che ha preferito la stalla ad un lavoro d’ufficio. Dalla finestra dell’aula il panorama offriva quella vista che nessuno vorrebbe più trovarsi davanti: gli alberi abbattuti nell’autunno scorso. “Il nostro orizzonte – sottolinea Michela Menti – è la rinascita ed il ripristino dei boschi, oltre al riordino dei pascoli. In questo senso va il contributo del mondo femminile che per primo vuole interpretare i messaggi positivi verso i cittadini ed i turisti, nonostante le difficoltà quotidiane”.

“A settembre – conclude Marica Sella, tutor dell’intervento formativo “PaesaggioBuono” DGR 1679/2018 – ci trasferiremo in Toscana per quattro giorni con un viaggio studio tra cascine, storiche pinete demaniali, cantine famose ed agriturismi, per migliorare le tecniche ed affinare i talenti fin qui maturati”.

