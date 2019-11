Fonte Margherita, da Valli del Pasubio arrivano i “cartoni dell’acqua”, i primi in Italia

Un nuovo packaging sostenibile per Fonte Margherita: sarà la prima in Italia ad utilizzare il cartone riciclabile per la sua acqua minerale. La nuova confezione dell’azienda di Valli del Pasubio, sarà presentata a Londra in occasione del vernissage dell’esposizione “Lacuna” di Sotto Sale Project.

Una confezione riciclabile, comoda da trasportare e da conservare. Il nuovo pack disponibile in tre formati – mezzo litro, 33 cl e 25 cl – contiene l’acqua oligominerale delle Piccole Dolomiti, naturalmente povera di sodio, che sgorga dalla sorgente Camonda.

Il design della confezione è frutto della collaborazione di due professionisti che provengono da mondi diversi e che hanno trasferito nel nuovo prodotto le proprie visioni. L’innovativa grafica del nuovo pack è di Francesca Chiani, che proviene dal fashion, mentre le diverse illustrazioni sono di Ale Giorgini, un disegnatore vicentino che ha esposto a New York, Parigi, Tokyo e Shanghai.

«La nuova confezione sarà disponibile sia in Italia che all’estero nell’ho.re.ca, nei supermercati, nel vending e nel porta a porta – spiega Denis Moro, imprenditore che ha rilanciato Fonte Margherita -. Un packaging sostenibile e funzionale ad ogni momento della giornata e in ogni situazione che permette di avere sempre con sé la buona acqua oligominerale delle Piccole Dolomiti».