Fondazione Studi Universitari Vicenza: una targa per Danilo Longhi

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Studi Universitari di Vicenza, alla presenza dei vertici dei Soci Fondatori (il Presidente della Camera di Commercio di Vicenza Giorgio Xoccato e il Sindaco e Presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco), impossibilitato nel farlo in precedenza causa emergenza sanitaria in corso, ha consegnato alla famiglia Longhi una targa con la quale viene dedicato l’Anno Accademico 2020-2021 alla figura di Danilo Longhi.

«La dedica dell’anno accademico alla figura di Danilo Longhi – sottolinea Mario Roberto Carraro, presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza – ci è parso il giusto passaggio per ricordare una figura fondamentale nella presenza del mondo universitario nel territorio Vicentino: senza di lui il percorso sarebbe stato ben diverso e di certo dal risultato molto più incerto»

Durante la piccola ma sentita cerimonia è stato infatti ricordato il forte e costante impegno con cui Longhi sostenne il rafforzamento della presenza universitaria a Vicenza, negli anni in cui fu presidente della Camera di Commercio, dal 1983 al 2002.

Allo stesso tempo, questa scelta rappresenta anche un omaggio all’attualità del pensiero di Longhi rispetto al particolare contesto economico e sociale che stiamo attraversando: in particolare la sua visione della ricerca e dell’innovazione come motore dello sviluppo, ma anche il metodo che ne ha sempre guidato l’operato, basato sulla capacità di creare relazioni e sinergie, coinvolgendo per un obiettivo comune tutte le forze vitali del territorio.