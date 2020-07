Follia negli USA: rimossa statua di Colombo anche a Chicago (decisione dell’amministrazione)

Per decisione della citta’ di Chicago durante la notte è stata rimossa la statua dedicata a Cristoforo Colombo nel Grant Park. Ad assistere all’evento un gruppo di cittadini che ha accolto con entusiasmo la decisione dell’amministrazione. Sono in molti, infatti, ad aver chiesto la rimozione della statua del navigatore italiano, visto come simbolo della colonizzazione e del razzismo da parte del movimento Black Lives Matter, che da due mesi manifestano in tutto il mondo contro il razzismo e i soprusi della polizia.

Il presidente Trump intende inviare gli agenti federali nella città. Il piano della Casa Bianca è stato annunciato dopo che una protesta contro la presenza della statua ha portato a scontri, con la polizia che ha picchiato con i manganelli i dimostranti, i quali hanno reagito lanciando bottigliette piene di ghiaccio, petardi e altri oggetti.