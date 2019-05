Folle corsa in autostrada: per chilometri contro barriera spartitraffico

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il video girato da un automobilista in questi giorni sta facendo il giro del web. Un’automobile percorre chilometri raschiando letteralmente contro la barriera spartitraffico in autostrada A4 all’altezza dell’uscita Grumello-Telgate (Bergamo) in direzione Venezia. Alla fine l’automobilista, probabilmente colto da un malore, ha fatto un incidente