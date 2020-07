Folgorato mentre lavora, viene salvato da un collega

Questa mattina, poco dopo le 11:15, i vigili del fuoco sono intervenuti in un campo agricolo nei pressi di via Daniele Manin a Sossano dove un giovane ragazzo, lavoratore stagionale, è stato colpito dalla scossa elettrica di un cavo, che si trovava nei campi. Il cavo di bassa tensione probabilmente si era distaccato da tempo, finendo in mezzo al campo di mais. Il ragazzo una volta colpito dalla scossa è stato soccorso da un compagno, che con una tavola di legno è riuscito ad allontanare il filo. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale a Vicenza. I vigili del fuoco hanno isolato la zona fino all’arrivo dei tecnici della rete elettrica. Sul posto la polizia locale e i tecnici dello Spisal. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.