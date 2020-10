Focolaio in casa di riposo ‘La Pieve’ di Montecchio, allo Scalabrin di Arzignano tutti negativi

Focolaio covid all’Ipab “La Pieve” di Montecchio Maggiore, dove sono state trovate 82 persone positive dopo i tamponi effettuati. Un paziente di 95 anni con gravi patologie pregresse è morto. 67 dei positivi sono anziani mentre altri 15 sono operatori della struttura.

Buone notizie da Arzignano, invece, dove i tamponi effettuati in maniera continua all’Ipab Scalabrin non hanno fatto rilevare alcuna positività.

Ecco la comunicazione di ieri del sindaco Alessia Bevilacqua: “Una buona notizia per gli ospiti, gli operatori e le loro famiglie. Lo screening costante è stato necessario in considerazione della fragilità delle case di riposo di fronte a questa terribile pandemia. Ringrazio per l’ennesima volta la Direzione dell’Ipab Scalabrin e al direttivo che mette in atto una serie di provvedimenti per tutelare gli ospiti e monitora costantemente la situazione”

Nei giorni scorsi sono stati eseguiti tamponi presso la casa di Riposo “Centro Residenziale Anziani Scalabrindi Arzignano“ per accertare eventuali positività al coronaviurs.

All’Ipab Scalabrin vengono effettuati 80 tamponi a settimana ai quali sono sottoposti

– Ospiti

– Dipendenti diretti

– Dipendenti delle cooperative

– Fornitori abituali

– Parroco

Nell’arco del mese, quindi, tutti gli ospiti vengono sottoposti almeno una volta a tampone. Dall’ultima tornata di tamponi, tutte le persone sottoposte sono risultate negative. Lo screening continuerà in modo da mantenere costantemente monitorata la struttura.