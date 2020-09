Focolaio Covid a Chiampo? La smentita del Sindaco Macilotti

Da qualche giorno a Chiampo si rincorrono voci di un focolaio Covid-19 in zona Arso. Stamattina il Sindaco Matteo Macilotti ha comunicato tramite un post la smentita ufficiale al riguardo, eccone il testo integrale:

“Scrivo il seguente post, non tanto per annunciare nuovi contagi rispetto agli ultimi comunicati (fino a questo momento non ho comunicazione ufficiale da parte di Ulss di nuovi contagi), ma per mettere ordine al chiacchiericcio che si sta scatenando in loc. Arso. Ad Arso non c’è ad oggi nessun focolaio accertato e comunicato da Ulss di coronavirus. In via precauzionale un paio di attività economiche hanno autosospeso la loro attività, mentre Ulss ha effettuato tutti i tamponi che ha ritenuto necessari.Le indagini epidemiologiche e i tamponi non le fa il Sindaco, non le fanno i vicini di casa, non le fanno al bar, ma le fa il servizio apposito di Ulss. Io sono tenuto a rispettare il lavoro di Ulss e a attenermi alle comunicazioni ufficiali.Contrarre il coronavirus non è una colpa e il chiacchiericcio può fare davvero male alle persone. Pertanto, raccomando a tutti attenzione prima di puntare il dito. Come sempre, vi terrò informati in tempo reale se ci sono novità ufficiali”.