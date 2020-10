Focolaio a Chiampo: chiuso il centro diurno per disabili

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Focolaio a Chiampo: alcuni casi di positività al Covid-19 sono stati infatti riscontrati al CEOD, il centro diurno per disabili locale. Sono nove le persone contagiate, 5 operatori e 4 ospiti: l’Ulss ha chiuso il Ceod e ha messo in quarantena tutti i contatti, circa un centinaio di persone che con vari ruoli gravitavano attorno ad esso. Il Sindaco Matteo Macilotti invita i cittadini a rispettare le regole per il bene della comunità: “Visto il numero crescente e costante di contagi nella nostra città si raccomanda la massima attenzione e la massima cautela”.