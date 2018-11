Flash Mob per la libertà di stampa: UILCA aderisce

UILca Veneto, Sindacato dei lavoratori Bancari Assicurativi ed Esattoriali, aderisce convintamente all’iniziativa della FNSI programmata il 13 novembre in tutte le piazze dei capoluoghi di Regione.

“Condividiamo il fatto -scrivono- che ormai non si tratta più di attacchi alla libertà di

stampa slegati tra loro, ma orchestrati in maniera sistematica allo scopo di

disorientare l’opinione pubblica e di renderla quindi manipolabile ad uso e

consumo di pochi.

Il M5S, che condivide con la Lega la responsabilità di governo, per occultare la sua totale inadeguatezza ed incapacità di amministrare il Paese, aggredisce ed intimidisce l’informazione, gli organi di informazione ed i giornalisti stessi.

E’ in gioco la democrazia e, anche il Sindacato, come tutte le forze politiche ed Istituzionali è, e sarà sempre, in prima linea per la difesa dell’ordine democratico e costituzionale.