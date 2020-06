Fioriere: nuovi allestimenti in centro

Ha preso il via oggi, lunedì 15 giugno, l’intervento di sostituzione delle piante sempreverdi e dei fiori su dieci ponti e tre balaustre in città per un importo complessivo di 20 mila euro, completamente finanziato da Aim Spa.

Le fioriere, che sono state ritirate oggi a cura di Aim Amcps, verranno riposizionate a partire da domani con la messa a dimora delle nuove essenze arboree ed arbustive.

A dare l’annuncio questa mattina in piazza Biade sono stati l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi e l’amministratore unico di Aim Amcps Carlo Rigon.

“Si tratta di un’operazione di decoro della città che solitamente viene eseguita tra marzo e aprile, ma che quest’anno abbiamo dovuto posticipare a fronte dell’emergenza Coronavirus – ha spiegato l’assessore Ierardi –. Per questo motivo, a causa della stagionalità, non sarà possibile avere una vasta varietà di essenze, ma è un intervento che abbiamo voluto fortemente ed eseguito in tempi record sia nella fase programmatoria che esecutiva, grazie allo sforzo degli uffici tecnici e alla collaborazione con Aim Amcps. Tutto questo nell’ottica di una città sempre più green, sia dal punto di vista ambientale che visivo”.

“Allo stesso modo, per quanto riguarda le rotatorie sono in arrivo i nuovi allestimenti con l’obiettivo di migliorare sempre di più la qualità del verde pubblico – ha precisato Ierardi –. Alcune vedono convenzioni in essere con privati che ne curano l’abbellimento e la manutenzione, mentre altre sono scadute e stiamo lavorando sul loro rinnovo per migliorarne la manutenzione o sulla stipula di nuovi accordi con gli sponsor, che già hanno dato disponibilità. Purtroppo anche qui la tempistica è stata modificata dall’emergenza da Covid-19 che ha slittato in avanti l’iter. Contiamo di concludere quanto prima le trattative ma, nel frattempo, verranno realizzati alcuni interventi provvisori in collaborazione con Amcps. Chi fa polemica ora lo fa in modo strumentale perché sa benissimo quali sono le criticità visto che, in alcuni casi, ne è anche l’artefice”.