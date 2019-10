Finto tecnico del gas ruba 3.500 euro ad anziano solo in casa: denunciato

3.500 euro rubati ad un anziano 93enne solo in casa, con la scusa di essere un tecnico del gas: così è finito nei guai V.R, 59enne di Bari, pluripregiudicato. Le indagini sono partite lo scorso mese di luglio, quando nell’abitazione del 93enne bassanese, l’uomo si è presentato dichiarando di essere un tecnico del gas. Parlantina fluida, modi estremamente cortesi hanno indotto l’anziano a farlo entrare in casa. L’uomo, chiedendo di usufruire del bagno, si era impossessato di ben 3.500 euro che l’anziano teneva in casa. L’anziano ha denunciato il fatto e gli inquirenti, anche grazie a testimonianze raccolte nel vicinato, son riusciti a risalire al pluripregiudicato, già condannato per vari reati tra cui furti e truffe. L’uomo è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria.