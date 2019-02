Finto medico siriano truffa un vicentino: forse altri casi in città

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Alcune segnalazioni erano già arrivate in prefettura. Qualche cittadino aveva chiesto informazioni sull’identità di uno straniero che raccoglieva soldi a scopo benefico ma in realtà spillava soldi approfittando della loro credulità.

Ieri un soggetto di nazionalità serba è stato identificato dalla polizia dopo che una di queste ‘vittime’ ha chiamato il 113. A contattare la questura un vicentino di 50 anni residente in città, che riferiva di aver consegnato a più riprese dei soldi ad un individuo che diceva di essere un medico siriano. Tale individuo l’aveva avvicinato fuori da una chiesa dopo la santa messa e gli aveva raccontato di essere profugo di guerra, di essere sopravvissuto ai bombardamenti di Aleppo, di trovarsi in Italia senza soldi e di dover raggiungere la famiglia in Germania.

Intenerito, il 50enne vicentino gli aveva consegnato a diverse riprese, almeno 3000 euro, ma il sospetto delle forze dell’ordine è che la cifra sia molto più alta e che la vittima non abbia dichiarato quanto effettivamente si è fatto spillare. In diverse occasioni il finto siriano raccontava di trovarsi nei guai e di avere bisogno di aiuto.

Quando il sospetto di truffa è diventato quasi certezza, la vittima ha chiamato la polizia riferendo di essere stata ricontattata dal presunto siriano, che chiedeva nuovamente aiuto. L’appuntamento sarebbe stato in corso San Felice a Vicenza.

Gli agenti sono intervenuti e l’hanno identificato. Si tratta di Z.F., 48enne serbo, residente a Vicenza, con numerosi reati contro il patrimonio alle spalle. E’ stato denunciato per truffa in seguito a querela.