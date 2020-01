Finto corriere tenta di rubare materiale in una ditta: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Brendola, nel pomeriggio di ieri, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per i reati di tentata truffa, sostituzione di persona, uso di targhe e patente contraffatte, A.D, 40enne, residente a Napoli.

L’intervento al 112 è stato richiesto da parte dei dipendenti della ditta “Attiva s.p.a”, con sede a Brendola specializzata nella commercializzazione di prodotti informatici, che segnalavano la presenza di un individuo che, qualificatosi come dipendente della TNT Corriere Espresso, asseriva di dover ritirare del materiale per la successiva consegna a terzi.

L’immediato intervento dei militari della Stazione di Brendola ha consentito di identificare la persona e la successiva perquisizione nel furgone in precedenza noleggiato, ha consentito di recuperare una patente falsificata, pellicole adesive utilizzate per alterare le lettere ed in numeri della targata, oltre a dei capi di abbigliamento che dovevano essere indossati dall’individuo per eludere il riconoscimento attraverso il sistema di videosorveglianza.

Le indagini sono tuttora in corso per verificare se casi con analogo modus – operandi si sono verificati in altre località della provincia.