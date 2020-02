Finti venditori di contratti di energia elettrica, attenzione alle truffe

Alcuni cittadini di Montecchio Maggiore hanno segnalato nelle ultime ore in Municipio che alcune persone, spacciandosi per operatori Enel, in diverse zone della città suonano ai campanelli proponendo, con fare arrogante e insistente, di cambiare contratto per la fornitura di energia elettrica con fasce orarie differenziate.

Il Comune avvisa che si tratta molto probabilmente di truffatori, in quanto non esistono persone autorizzate a proporre porta a porta nuove formule contrattuali, e invita a segnalare eventuali nuovi casi in Municipio o alle forze dell’ordine.