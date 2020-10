Finti carabinieri e avvocati tentano di truffare due donne

Mercoledì 28 ottobre due donne residenti a Bassano del Grappa, una di 76 e una di 81 anni si sono presentate al Comando della stazione dei Carabinieri del capoluogo denunciando di essere state vittime di una tentata truffa. Si tratta di due casi identici, in cui ignoti hanno telefonato qualificandosi come maresciallo dei Carabinieri e avvocato che annunciavano il fermo dei figli delle donne per eccesso di velocità e chiedevano denaro per sostenere spese legali (COPERTURA ASSICURATIVA SCADUTA).

Le due donne, insospettite chiedevano di parlare con il figlio e interrompevano la comunicazione chiamando poi i figli che si trovavano nelle rispettive abitazioni. INDAGINI IN CORSO A CURA DEI CARABINIERI

GLI INQUIRENTI RACCOMANDANO AI CITTADINI DI NON APRIRE LA LORO ABITAZIONE AGLI SCONOSCIUTI E DI CHIAMARE IL 112/113 OGNI VOLTA VI SIANO SITUAZIONI SOSPETTE.