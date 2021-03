Finta dirigente sanitaria deruba anziana nel Vicentino

Ancora un anziano raggirato nel Vicentino da soggetti che si fingono militari, tecnici o operatori sanitari.

E’ successo ieri mattina a Torri di Quartesolo e la vittima è una donna di 84 anni. All’uscio della sua abitazione si è presentata una donna di circa 40 anni che si è qualificata come dirigente dell’aazienda sanitaria.

Carpita la sua fiducia ed attenzione, le ha riferito di conoscere figli e nipoti della donna per poi metterla in guardia contro furti in abitazione. Le ha consigliato di mettere i soldi in contanti che aveva in casa in una scatola e di riporla in garage. L’anziana ha preso una scatola e vi ha riposto 2000 euro in contanti, il libretto postale e il bancomat per portarlo in garage.

La truffatrice ha continuato la conversazione, confondendo l’anziana poi poi allontanarsi, portando co sé la scatola senza che la vittima se ne accorgesse. Se n’è accorta poi, quando ha parlato con i famigliari.

Ha quindi sporto denuncia ai Carabinieri della stazione di Torri di Quartesolo.