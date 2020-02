Con l’auto sotto un tir, perde la vita giovanissimo

Grave incidente intorno alla 13 a Fara Vicentino dove ha perso la vita un ragazzo poco più che 18enne

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Astico a Fara Vicentino lungo la strada provinciale per un’auto finita contro un mezzo pesante parcheggiato: deceduto un giovanissimo autista di Salcedo. I pompieri e arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza i mezzi. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del SUEM non ha potuto che constatare la morte del diciottenne alla guida della Fiat Punto. Dopo il nulla osta del magistrato si è proceduto ad alzare la parte posteriore dell’autoarticolato per sfilare la vettura, finita quasi completamente sotto il telaio del mezzo pesante ed estrarre il corpo del ragazzo. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per la deviazione del traffico.Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco, sono terminate dopo circa 2 ore e mezza.

Gravi disagi al traffico lungo la provinciale