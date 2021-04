Finisce nel fosso con l’auto: 51 enne ferito gravemente

Nel pomeriggio di ieri, in via Vedelleria a Longare, un uomo di 51 anni ha perso il controllo della sua Audi, per cause ancora ignote, finendo fuori strada e in un fossato.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i pompieri, che hanno messo in sicurezza la strada, e un’ambulanza del Suem, che ha soccorso l’uomo, trasportato in pronto soccorso con un codice rosso. Tuttavia, nonostante la gravità dell’incidente, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Nello schianto è stata danneggiata anche una centralina elettrica.