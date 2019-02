Finisce di scontare la pena lunedì, arrestato ieri per guida in stato di ebrezza

Ieri sera i carabinieri della Tenenza di Montecchio Maggiore hanno arrestato il cittadino romeno Tudorie Paul Pompiliu, 42 anni, celibe, pregiudicato, residente in Romania, anche se di fatto domiciliato in Italia. L’uomo aveva finito di scontare, giusto lunedì, una pena detentiva a Monteviale, per una condanna riportata in Italia, quando è giunto alla Tenenza Montecchiana un mandato di cattura europeo, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia, su richiesta delle Autorità Rumene, per lesioni e guida in stato di ebrezza, commesso nel paese di origine. Per Tudorie si sono quindi aperte le porte del carcere di Vicenza, ove attenderà l’estradizione.