Finisce contro un’auto: grave motociclista

Grave incidente stradale stamane alle ore 8 in Strada del Pasubio a Isola Vicentina. Un motociclista ha infatti tamponato un’automobile ed è stato sbalzato cadendo a terra e riportando gravi ferite. Sul posto un’ambulanza del Suem 118 che l’ha portato in ospedale a Vicenza con codice rosso. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Rilievi da parte della polizia locale dell’Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina. Gravi disagi al traffico sulla Pasubio.