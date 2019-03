Finisce contro un albero: grave automobilista

Un uomo residente ad Asiago, M.R., pensionato, è uscito di strada stamane alle 9.30 in località Pennar, poco lontano dalla sua abitazione. Sul posto la polizia locale che sta determinando la dinamica dell’incidente. Per cause in corso di accertamento è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. L’uomo è stato soccorso dal Suem 118 e successivamente portato in eliambulanza all’ospedale San Bortolo di Vicenza in gravi condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco.