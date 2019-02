Finisce contro un albero e rimane incastrata nell’auto

Alle ore 15,40 circa di venerdì 22 febbraio, due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via Trento – Trieste di Schio per il rilievo di un incidente stradale con feriti. Una Ford Fiesta stava percorrendo la via in direzione Magrè: subito dopo l’incrocio semaforico presente con via Venezia, il conducente ha perso il controllo del veicolo andando ad urtare con la ruota anteriore destra contro un albero a grosso fusto presente sul margine destro della carreggiata. Il mezzo si è ribaltato su un fianco. La conducente, una settantenne di Schio, è rimasta incastrata all’interno del veicolo. E’ stato chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Schio e di un’ambulanza del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santorso. La conducente veniva quindi estratta dall’abitacolo e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso (NON versa in pericolo di vita).