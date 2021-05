Finisce contro guardrail: muore motociclista

Grave incidente in località Termine ad Asiago ieri sera alle 21. Un motociclista 68enne di Cogollo del Cengio (E.S. le iniziali) stava transitando lungo la SP 349 (lungo via Ghertele all’altezza dell’osteria All’Antico Termine) quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un guardrail battendo violentemente il capo e procurandosi gravi traumi. L’uomo è stato trovato senza vita da un passante, la sua moto era ancora accesa. Sul posto i sanitari del Suem 118 che hanno tentato di rianimarlo inutilmente. Per i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri di Asiago. Non sono chiare le cause della caduta. Nell’incidente non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. Non è escluso un malore, ma solo l’autopsia potrà offrire risposte.