Finisce con l’auto contro palo e scappa

Poco dopo le 15:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Peschiera dei Muzzi lungo la SP 35 in via Santa Cecilia a Castelgomberto per un’auto finita contro un palo della linea telefonica a bordo strada. I pompieri arrivati da Arzignano hanno messo in sicurezza il palo e la Fiat Panda. Nessuna traccia dell’autista allontanatosi prima dell’arrivo dei soccorsi. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.