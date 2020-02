Finisce con la gamba sotto il trattore: agricoltore salvato dai pompieri

Poco dopo le 15 i vigili del fuoco sono intervenuti in un appezzamento di terreno in via Mancamento a Camisano Vicentino per liberare un agricoltore finito con una gamba sotto il trattore. I pompieri, utilizzando dei cuscini pneumatici e un divaricatore, sono riusciti ad alzare l’asse del trattore e a liberare l’uomo. L’agricoltore 80 enne è rimasto solo leggermente ferito: è statpo trasportato dal 118 in ospedale per accertamenti e controlli.