Fingono furto d’auto per coprire la sbronza: due vicentini nei guai

Al termine di un’indagine durata quasi un mese, i Carabinieri della Stazione di Malo hanno denunciato per simulazione di reato in concorso P.J.M, cinquant’anni, incensurato, e B.D., cinquantadue anni, anche lui incensurato. I due sono entrambi residenti a Isola Vicentina.

I fatti risalgono al 19 aprile scorso: quella notte, i due hanno dichiarato di essersi fermati a via Castello a Monte di Malo per prestare soccorso a due soggetti che sostavano a bordo strada. Una volta scesi dall’auto però, gli sconosciuti sarebbero riusciti a salire sulla macchina dei due indagati e darsi alla fuga, uscendo fuori strada e causando involontariamente l’incendio del veicolo, per poi scappare a piedi.

Tuttavia, la testimonianza non ha convinto gli inquirenti, che hanno trovato nelle dichiarazioni dei due soggetti delle incongruenze con i rilievi tecnici effettuati sul posto: probabilmente P.J.M. e B.D. dovevano coprire un incidente causato da ebbrezza alcolica. Decisive, oltre alle rilevazioni sul posto, anche le testimonianze dei vicini, che hanno permesso di ricostruire l’esatto accadimento dei fatti.