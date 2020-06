Fidas Vicenza dona la mascherina al direttore generale dell’Ulss 8 Berica

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Il presidente provinciale di Fidas Vicenza, Mariano Morbin, ha consegnato al direttore dell’Ulss 8 Berica, Giovanni Pavesi, la nuova mascherina realizzata dall’Associazione per tutelare i donatori che si recano al centro trasfusionale o, comunque, per i momenti in cui è consigliabile utilizzare questo supporto, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti.