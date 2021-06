Fidas Torri di Quartesolo: una donazione… buona come il pane

Donare il sangue è un gesto semplice, naturale e spontaneo. Lo sanno tutti, ma sono ancora in molti a non aver fatto questo importante passo, per porgere all’altro, uno sconosciuto che ha bisogno di una donazione per vivere, il braccio.

Proprio con questo impulso il Gruppo Fidas di Torri di Quartesolo ha deciso di lanciare una campagna “promozionale” nel territorio, coinvolgendo i rivenditori di pane, ma non solo.

Così, nel territorio del comune di Torri di Quartesolo, dopo il Bar Centrale Pane Pizza e Dolci Fantasie, hanno aderito all’iniziativa i panifici Nardi di Torri, Farinea di Marola e gli alimentari Miomercato e Catelan di Marola. A Grumolo delle Abbadesse, invece, hanno sposato l’attività di Fidas il Panificio Vigolo, il Panificio delle Abbadesse, il negozio A&O e La Bottega Negrizzolo a Barbano.

“Un’iniziativa nuova per il nostro territorio – commenta il presidente del Gruppo Fidas di Torri di Quartesolo, Renato Gardumi – per lanciare un messaggio forte ed inequivocabile di quanto sia importante donare il sangue. Con questo progetto, inoltre, incentiviamo i cittadini a rivolgersi ai negozi di vicinato, presidio fondamentale per rendere vivi i territori, specie nelle periferie, e punto di riferimento importante soprattutto per gli anziani e le persone più deboli”.

Recandosi in questi punti vendita, quindi, i cittadini riceveranno i prodotti all’interno degli ecologici sacchetti del pane, che al tempo stesso veicoleranno il messaggio di Fidas Vicenza a non esitare a compiere l’importante passo di diventare donatori di sangue.