Fidanzati ubriachi litigano in strada: portati in Questura

Ieri sera alle 23.30 le volanti della Polizia di Stato di Vicenza sono intervenute in via Granatieri di sardegna, all’altezza del bar Arco, dopo che alcuni passanti hanno segnalato due fidanzati che stavano litigando in strada, attirando l’attenzione dei residenti del quartiere. I due, che apparivano palesemente ubriachi, sono stati identificati. Si tratta di T.D., moldavo di 23 anni e S.E., vicentina di 28 anni. Sono stati accompagnati in Questura e sanzionati ubriachezza molesta.