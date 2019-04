“Fica Tudo Bem”: la nuova canzone dei Los Locos

Da circa 30 anni sfornano un successo dopo l’altro, all’insegna di una

coerenza stilistica che va al di là delle mode e dello scorrere del

tempo . Il duo ha preso vita a Vicenza, artisticamente ed

anagraficamente

Sono i Los Locos, interpreti da decenni di brani di successo mondiale,

coloro che hanno inventato il genere “pop-latino-dance” con canzoni come

“El Meneaito”, “Macarena”, “Tic Tic Tac”, “Mueve la colita”, “La vuelta”

e con album storici come “El tic tic tac”, “Salta”, “La Mamba”.

Per il duo composto da Roberto Boribello e Paolo Franchetto (nati e

formatisi a Vicenza), non vi è mai stata l’influenza degli anni ’80 o

’90 o delle varie tendenze del momento: i Los Locos hanno sempre seguito la loro idea di “musica leggera”, di nome e di fatto, realizzata per

portare divertimento, voglio di vivere, di ballare, di cantare a

squarciagola, senza pensare ai nostri problemi, almeno per quei 3

minuti.

Tornano nel 2019 con un’altra idea ironica e scanzonata dal titolo

ambiguo “Fica Tudo Bem” (ma che in lingua portoghese significa

semplicemente “va tutto bene”), dove l’estro e la solarità non si

manifestano solo nei suoni e nelle musiche ma anche nel videoclip: un

cartone animato con i due protagonisti alla guida di un maggiolone a Rio

de Janeiro, in viaggio attraverso i simboli del Brasile, dal Cristo

Redentore di Rio De Janeiro, alle spiagge, al calcio, alle ballerine.

Non resta che augurarsi… “Fica Tudo Bem”, sì, “va tutto bene” (e di

questi tempi ne abbiamo bisogno).