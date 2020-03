Fiamme in casa, salvati due anziani

Alle 16:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Calavena Bassa ad Arzignano per l’incendio divampato all’interno di un’abitazione di una coppia di anziani, che hanno respirato del fumo. Il primo soccorso è stato portato da un vicino di casa, il quale accortosi delle fiamme è entrato nell’abitazione, ha raggiunto il primo piano portando la donna in un poggiolo, poi tornato al piano terra è riuscito a portare fuori l’uomo. I pompieri arrivati dal vicino distaccamento, hanno raggiunto la donna, mentre altri provvedevano allo spegnimento delle fiamme scaturite da un piano cottura ed estesisi alle suppellettili della cucina. I due anziani sono stati assistiti sul posto dal personale del Suem intervenuti con un’ambulanza. Le operazioni di areazione dei locali e la messa in sicurezza della casa sono terminate dopo circa due ore.