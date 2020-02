FIAMM conferma per la stagione 2020 la partnership con il team Aruba Racing -Ducati

FIAMM Energy Technology sarà partner del team Aruba.it Racing – Ducati, anche per il prossimo campionato mondiale Superbike 2020, che vedrà la coppia britannica di piloti Chaz Davies e Scott Redding in sella alle Ducati Panigale V4 R Superbike alla ricerca del titolo mondiale. La principale novità del team riguarda l’arrivo di Scott Redding che affiancherà Davies nel campionato 2020, dopo la militanza in MotoGP e nel campionato britannico Superbike (BSB).

Si consolida e si potenzia quindi la partnership tra le due aziende, sia in ambito sportivo alla ricerca dei risultati su pista, sia per quanto riguarda la fornitura di accumulatori per assicurare la continuità di prestazione dei data center Aruba, la prima società in Italia per i servizi di data center, cloud, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini.

Aruba.it Racing – Ducati ha presentato il team, i piloti ufficiali e le novità della prossima stagione il 12 febbraio presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, nel cuore della Motor Valley, a pochi chilometri dallo stabilimento Ducati di Borgo Panigale. La torre dell’Autodromo, interamente brandizzata Aruba, ha dato il benvenuto a numerosi ospiti per seguire la presentazione del team che presto volerà a Phillip Island per la prima tappa della nuova stagione della WorldSBK.

Stefano Cecconi, Amministratore Delegato di Aruba e Team Principal del team Aruba.it Racing – Ducati, ha commentato: “Siamo felici di scendere in pista per questo 2020 con una realtà come Fiamm con cui condividiamo la passione per le sfide anche in ambito tecnologico. Ognuno possiede un proprio spazio e ruolo in questa duplice collaborazione che ci vede attivi nel progetto di Superbike così come in quello di business legato alle infrastrutture IT, ma tutti sappiamo che alla base esiste un’unica visione che parte da una forte correlazione tra tecnologia e prestazioni.”