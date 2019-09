Festino alcolico abusivo in hotel, la polizia lo interrompe e i giovani tentano la fuga

La polizia è intervenuta venerdì sera all’interno dell’hotel Verdi in via Lanza, zone Cattane dopo che il portiere aveva denunciato la presenza di alcuni giovani che stavano facendo un presunto festino alcolico in una stanza. Due giovani vicentini di 22 e 19 anni hanno preso una camera dell’hotel e, nel pomeriggio, hanno fatto salire dalle scale antincendio alcuni amici e hanno dato vita ad un festino, che è degenerato. Il portiere, accortosi del fatto, ha chiamato la polizia. All’arrivo delle forze dell’ordine, i giovani hanno tentato di scappare: 4 sono stati fermati mentre nella stanza erano ancora presenti la coppia che aveva prenotato la camera, una 17enne e un 22enne. Quest’ultimo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre un 18enne agli arresti domiciliari che era riuscito a fuggire è stato rintracciato a casa sua: la sua tessera Svt era all’interno della stanza d’hotel. Il giovane, che nega, ora rischia la denuncia per evasione.