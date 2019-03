Festeggiamo il papà… in corso Fogazzaro nord

Sabato 16 marzo in corso Fogazzaro nord, da contra’ Busato a San Biagio, dalle 15 alle 20 ci sarà il Circo dell’Imprevisto e la piccola scuola di circo per ragazzi e giovani del dottor Clown (in caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata alla domenica successiva) per l’iniziativa Festeggiamo il papà. Organizzato da Salotto Fogazzaro, Il Tritone e l’assessorato alle attività produttive.

Si tratta di un evento speciale per far divertire le famiglie che parteciperanno per festeggiare tutti i papà. Il numeroso e simpatico gruppo con la magica “valigia”, simbolo dell’associazione, emozionerà tutti con “attrezzi” speciali: piccoli e grandi pupazzi che parlano, biberon e siringhe giganti, fischietti e trombette, bolle di sapone, palloncini dalle mille forme, libri magici e oggetti che spariscono o si trasformano con le magie.

Interpreteranno fiabe e storie incantate per coinvolgere tutti e per strappare un sorriso grazie alla mimica coinvolgente che saprà portare una ventata di allegria e amore.

Lo spettacolo diventerà così un viaggio delle numerose facce e forme del clown, le sue trasformazioni da clown circense a clown poetico, da augusto a bianco, da mago a giocoliere da attore a clown dottore.

Lungo il corso si esibiranno vari artisti e animatori in servizio abituale al reparto pediatrico dell’ospedale di Vicenza. Saranno proposte attività di giocoleria e corsi per l’utilizzo di attrezzi circensi (palline, piatti cerchi e altri). Dalle 18 è previsto un momento di degustazione con food-truck allestiti lungo il corso dove saranno dislocate un paio di ambulanze pediatriche e varie attrezzature dedicate all’animazione.