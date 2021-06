Scuola: festa per l’ultimo giorno, ma rispettando le regole

Sta ormai per finire l’anno scolastico 2020-21, con un parziale ritorno alla normalità dopo il surreale finale dell’anno passato. Quest’anno invece, gli alunni potranno festeggiare come di consueto, con delle celebrazioni a scuola e anche delle festicciole, anche se non si potrà portare il cibo da casa. Bisognerà comunque mantenere le regole sugli assembramenti se si vuole che l’ultimo giorno di scuola resti comunque memorabile. Non sarà quindi possibile mischiare le classi e sarà comunque obbligatoria la mascherina, mentre gli istituti si stanno preoccupando di fare delle uscite a scaglioni e da porte separate, con i professori che stanno valutando di fare lezioni all’aperto.

Quest’anno poi torneranno anche i quadri con i voti e i giudizi, dopo l’abolizione dell’anno scorso per evitare gli assembramenti. Inoltre, quest’anno sono stati anticipati gli scrutini, per evitare che gli esami di Maturità e di terza media siano in concomitanza con le valutazioni delle classi intermedie. Torneranno anche le bocciature.