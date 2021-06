Festa notturna ai Castelli di Montecchio: multati 15 giovani (c’era ancora il coprifuoco)

L’episodio è avvenuto qualche giorno fa, nella notte tra sabato e domenica, quando ancora vigeva il coprifuoco.

Un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 20 anni dovrà pagare una sanzione pari a 400 euro ciascuno. Il sindaco Trapula: «anche in zona bianca è importante rispettare le regole, per evitare recrudescenze del virus».

Nella notte tra il 5 e il 6 giugno, una pattuglia della polizia locale di Montecchio Maggiore ha fermato un gruppo di ragazzi che aveva improvvisato una festa nei pressi del parco Castello di Romeo dopo l’orario di coprifuoco. Una quindicina i giovani identificati, tutti tra i 18 e i 20 anni residenti in città e nei comuni limitrofi, ai quali è stata comminata una sanzione pari a 400 euro per violazione delle norme di prevenzione anti Covid.

«Il territorio comunale – commenta il sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula – è costantemente presidiato dai nostri agenti di Polizia Locale, a cui va il mio ringraziamento per il lavoro svolto, e la zona dei Castelli, simbolo della nostra città, non fa eccezione. La voglia di tornare a uscire e a vivere è comprensibile, soprattutto per i più giovani, ma ricordo che, anche ora che il Veneto è entrato in zona bianca, permangono alcune basilari norme di comportamento che siamo tenuti a seguire per scongiurare recrudescenze del virus prima che sia completata la campagna vaccinale di massa. Invito pertanto tutti i cittadini al rispetto di tali regole, a partire dall’utilizzo della mascherina e dal distanziamento, evitando assembramenti».