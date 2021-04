Festa nel locale: il gestore non apre ai carabinieri, alla fine multati in 7

Intervento dei carabinieri al locale Ca di Dennis di via Zamenhof a Vicenza ieri sera poco dopo le 20. Era arrivata la segnalazione di una festa in corso con circa 200 persone presenti. Giunti sul posto, i militari hanno trovato la porta chiusa e alla richiesta di aprirla hanno incontrato il rifiuto del gestore. I carabinieri, sentito il magistrato di turno hanno inizialmente atteso tentando di convincere il gestore ad aprire dopodiché hanno chiamato il vigili del fuoco per forzare la porta.

All’arrivo dei pompieri, probabilmente preoccupato per le conseguenze, il gestore, un ghanese di 31 anni, ha aperto, dopo due ore dall’intervento dei militari.

All’interno vi erano solamente 7 persone (tutti stranieri di varie nazionalità) e sui tavoli bibite, dolci e alimenti che lasciavano pensare alla presenza di più persone, che però non sono state trovate.

Tutti i presenti sono stati multati, gestore compreso, e non è escluso che, al di là della chiusura di 5 giorni per mancato rispetto delle norme covid, vi possano essere altre conseguenze.

Non sarebbe stata trovata una seconda uscita (che avrebbe permesso ad altri presenti di allontanarsi) e questo indicherebbe che il locale non è a norma. Non è esclusa la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale per l’opposizione ad aprire il locale e sono in corso di valutazione altre eventuali irregolarità.