Festa Europea della Musica, lunedì evento al Pedrollo dal jazz al tropicalismo

Appuntamento speciale al Conservatorio di Vicenza “Arrigo Pedrollo”. Lunedì 21 giugno, dalle ore 18, si terrà un evento per celebrare la Festa Europea della Musica che vedrà impegnato il Dipartimento di Musica Jazz in un programma che va dalla tradizione afroamericana ad altri di latin jazz, con escursioni nel tropicalismo e nelle tradizioni popolari brasiliane, dalla bossa nova alla samba.

Due le formazioni strumentali presenti lunedì alle 18.30, un quartetto con Andrea Zerbetto, pianoforte, Francesco Bozzola, chitarra, Andrea Moro, basso elettrico, e Rita Brancato, batteria, e un trio con Samuele Donadio, pianoforte, Giovanni Zordan, basso elettrico e Damiano Ianese, batteria, a cui si aggiungeranno rispettivamente le voci di Angela Centanin, Martina Ghibellini e Claudia Valtinoni e quelle di Anna Cavedon, Anna Cimenti e Chiara Pastò. Una sfilata di colori che prende il via dal jazz-pop orchestrale di Burt Bacharach e la scrittura fra Broadway, Hollywood e Tin Pan Alley di Frank Loesser e attraversa, senza soluzione di continuità, generi e emisferi, fondendo i ritmi afroamericani di Wayne Shorter con quelli afrocubani di Mongo Santamaria e continuando con le raffinate melodie di cantautori brasiliani quali Caetano Veloso, Antonio Carlos Jobim e Chico Buarque e la samba di Nelson Cavaquinho e facendo infine ritorno agli Stati Uniti e chiudendo con le note del grande Cole Porter. La Festa della Musica in Italia viene organizzata dall’AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) con il patrocinio del Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo). In caso di pioggia il concerto si terrà nella Sala Concerti “Marcella Pobbe”. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazioni@consvi.it entro le 12.00 del giorno precedente l’evento. Accesso per il pubblico a partire dalle ore 18.00.

Di seguito il volantino con il programma.