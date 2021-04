Festa di compleanno in un campo nel Vicentino: raffica di sanzioni

Ieri sera, attorno alle ore 19.00, i Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa (VI) sono intervenuti in forze in via Vecchia di Rosà a seguito di alcune segnalazioni pervenute alla centrale operativa indicanti una presunta festa organizzata per l’occasione all’interno di una tensostruttura.

Sul posto sono state inviate immediatamente cinque pattuglie delle dipendenti Stazioni Carabinieri, oltre ad un equipaggio del Commissariato di Bassano del Grappa e della Polizia Locale di Rosà.

Nel momento in cui gli operanti sino sono avvicinati all’area interessata, hanno potuto notare la presenza di una quindicina di autovetture parcheggiate nel campo interessato ed almeno una trentina di persone intente a festeggiare il compleanno di un residente.

Nonostante un accennato fuggi fuggi, sono stati identificati tutti i presenti, la maggior parte sprovvisti di mascherine, molti dei quali non residenti nel territorio rosatese.

A questo punto si è reso necessario disporre l’immediata interruzione dell’illegittima festa e contestualmente tutti i non residenti/domiciliati sono stati invitati a rientrare nelle proprie dimore.

Per tutti è scattata la sanzione amministrativa prevista dal DPCM pari a 400 euro, ridotta a 280 in caso di pagamento entro i 5 giorni.