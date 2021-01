Festa di Capodanno nel resort di lusso, le immagini finiscono sui social ed è polemica

Gente che balla senza mascherine, brindisi e musica ad alto volume: il tutto, ieri sera, in barba alle restrizioni antiCovid, in un resort di lusso di Padenghe sul Garda, nel Bresciano. Nonostante su ogni tavolo del ristorante la proprietà avesse lasciato un biglietto che chiedeva “vista l’attuale situazione di non divulgare foto e video sui social”, i video dei presenti sono finiti sui social. Le immagini sono state pubblicate su Facebook anche da Selvaggia Lucarelli, che ha commentato: “E noi a casa lontani da figli, amici, compagni e genitori”. E adesso la polemica monta sui social. Contattato dall’Ansa l’albergo ha replicato: “Stiamo vedendo cosa sia accaduto”.