Festa della Primavera questo weekend al mercato di Campagna Amica Vicenza

Orti e giardini in terrazza, balconi fioriti, ma anche aiuole e piazze pubbliche ornate di fiori da curare e mantenere diventano una terapia green contro l’ansia da Covid. Ma, soprattutto, ci fanno comprendere che la primavera è arrivata, con un’esplosione di prodotti da utilizzare al meglio in cucina, per realizzare i piatti della tradizione che riportano il buonumore.

Questo weekend, infatti, al mercato coperto di Campagna Amica, in contra’ Cordenons n. 4 a Vicenza, andrà in scena la Festa di Primavera.

“Cercheremo di smorzare la tensione che il Covid sta provocando – spiega il presidente di Campagna Amica Vicenza, Raffaele Cogo – e ridare ai cittadini qualche momento di spensieratezza, riportando il buonumore attraverso il colore e la possibilità di utilizzare in mille modi i prodotti della terra. Un dono che abbiamo a disposizione, come la vita, e che non dobbiamo dimenticare e sottovalutare”.

Così sabato e domenica, dalle 10 alle 13, al mercato coperto di Campagna Amica Vicenza verranno proposti due accattivanti eventi: “Cuciniamo insieme papà!”, una semplice e coinvolgente videoricetta, che potrà essere realizzata acquistando al mercato un box con tutto l’occorrente, a cura dell’Agriturismo Le Poscole al Canton. L’Agriturismo Il Giglio Rosso, invece, proporrà un’altra videoricetta: “Arrivano le primizie! Gli asparagi”, per celebrare un altro straordinario prodotto della terra berica.

I produttori di Campagna Amica Vicenza saranno come sempre a disposizione per guidare i visitatori dei mercati nella scelta dei prodotti di stagione da utilizzare per realizzare i piatti della tradizione vicentina.