Festa del 2 giugno, Donazzan: “Un plauso per la scelta di Campo Marzo”

Sulle celebrazioni vicentine per il 73° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana svoltesi ieri, interviene l’Assessore Regionale del Veneto Elena Donazzan: “Centinaia di cittadine e cittadini, autorità, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, delle forze dell’ordine e delle forze armate, si sono dati appuntamento a Campo Marzo per ribadire con orgoglio e convinzione la propria appartenenza alla Nazione. A Vicenza ieri mattinasi è vista l’Italia migliore: il Tricolore, l’Inno Nazionale, tanti vicentini che sfidando il sole cocente hanno voluto portato simbolicamente il loro ringraziamento alle nostre Forze Armate che, dentro e fuori i confini nazionali, dedicano lavoro e sacrificio alla sicurezza della nostra Patria”.

“Plaudo alla scelta del Prefetto Pietro Signoriello e dell’Amministrazione Comunale, che hanno voluto Campo Marzo quale sede delle celebrazioni per la Festa della Repubblica: lo schieramento, l’alzabandiera, la sfilata su Viale Roma, il messaggio del Presidente della Repubblica, i saluti istituzionali e gli onori; infine la consegna delle onorificenze dell’ordine ‘al merito della Repubblica’, il tutto in un luogo fin troppo noto alle cronache e per questo spesso sinonimo, nell’immaginario collettivo, di abbandono e degrado” – continua Donazzan, che conclude – “la presenza di tanti cittadini, ed in particolare di molti giovani, al fianco dei nostri militari e delle donne e uomini delle Forze dell’Ordine, è un segnale di riscatto molto forte e importante in questa giornata di festa per tutta la Nazione: rilancio anch’io l’hashtag #riprendiamociCampoMarzo promosso dal Prefetto Signoriello, affinché questo 2 giugno possa essere per la Città di Vicenza un vero e proprio inizio verso la direzione di far tornare questo luogo il ‘parco dei vicentini”.