Festa dei Oto e VicenzaOro: 600 persone controllate dalla Polizia Ferroviaria

Nella scorsa settimana, in occasione, prima della festività della Madonna di Monte Berico, Patrona della città, poi della Manifestazione Internazionale “Vicenza Oro September”, la Sezione di Polizia Ferroviaria di Vicenza ha intensificato i servizi nella propria area di competenza, procedendo al controllo di oltre 600 persone. L’attività di prevenzione ed in particolare di contrasto ai reati contro il patrimonio, ha portato all’emissione di nove provvedimenti di allontanamento dalla Stazione Ferroviaria (Daspo Urbano), di cui cinque nei confronti di cittadini stranieri, che si trovavano arbitrariamente nella Stazione di Vicenza, impedendone la normale fruizione agli utenti.

Sono state poi denunciate all’Autorità Giudiziaria 12 persone, di cui 5 di nazionalità italiana: due per rifiuto di indicazioni sulla propria identità, due per la violazione del Foglio di Via da Vicenza ed una per possesso di chiavi alterate e grimaldelli.

I sette cittadini stranieri sono stati denunciati per vari reati: un nigeriano per ricettazione di una bicicletta, uno di nazionalità serba per il furto di biciclette; un altro serbo per il furto ai danni di un disabile; un nigeriano per inottemperanza Ordine del Questore di Vicenza di uscire dal territorio italiano; uno di nazionalità senegalese per rifiuto di indicazioni sulla propria identità ed infine, uno di nazionalità camerunense per rifiuto di indicazioni sulla propria identità.

Durante l’attività svolta, inoltre, sono state rinvenute diverse mountain- bike tra cui una di colore verde-nero-bianco in ottime condizioni e di particolare valore.

Per questo ultimo ritrovamento, la cittadinanza è stata invitata a contattare la Sezione Polfer di Vicenza per l’eventuale riconoscimento e la restituzione al legittimo proprietario.