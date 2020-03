Fermi all’autolavaggio: denunciati 4 vicentini – Un altro cercava supermercato alle 2 di notte

Continuano i controlli della Polizia sul rispetto dell’ordinanza governativa finalizzata a limitare la diffusione del coronavirus.

Ieri raffica di denunce.

Alle 9 in Strada Bertesina è stato trovato un vicentino di 57 anni, residente nella parte opposta della città, intento a lavare l’auto in una stazione di servizio. Si è giustificato riferendo ai poliziotti di essere stato all’ufficio postale per pagare una bolletta, ma non aveva ricevuta. E’ stato denunciato.

Altre tre denunce sono scattate in un autolavaggio di viale Cricoli. Tre vicentini di 50, 51 e 59 anni sono stati denunciati. Tutti e tre con le rispettive auto pronte per il lavaggio conferivano fra di loro vicini.

Alle 2 di notte un altro vicentino di 44 anni è stato denunciato dopo essere stato fermato in strada MArosticana. Affermava di aver cercato un supermercato per fare la spesa.

Alle 2 circa in viale San Lazzaro fermati due uomini alla guida delle rispettive automobili, che non hanno giustificato il fatto di trovarsi in giro a quell’ora.